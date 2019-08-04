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ديني

انتشار وعاظ الأزهر في المطارات لتوعية الحجاج بأداء المناسك

الأحد 04/أغسطس/2019 - 06:39 م
وعاظ الأزهر
وعاظ الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم
واصلت قوافل مجمع البحوث الإسلامية، التوعية بمناسك الحج والعمرة، في المطارات والموانئ المختلفة، ضمن الأنشطة التوعوية الشاملة التي ينفذها المجمع في جميع أنحاء الجمهورية.

ويشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بتكثيف حملات التوعية بمناسك الحج.

وقال الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن وعاظ وواعظات الأزهر الشريف واصلوا انتشارهم بين حجاج بيت الله الحرام لتوعيتهم بمناسك الحج والعمرة والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة، حيث تستقبل القافلة كل الأفواج قبيل سفرها من المطارات والموانئ، كما تقوم بشرح المناسك لهم بشكل جماعي ثم التوضيح لكل فرد على حده في حالة احتياجه لمزيد من التوضيح.

أضاف نظير محمد عياد، أن الوعاظ والواعظات يقومون بشرح المناسك بطريقة سهلة وميسرة على حجاج بيت الله الحرام من خلال الاستعانة بالعديد من الوسائل المساعدة في شرح المناسك مثل الفيديوهات والمجسمات التوضيحية لمناسك الحج والعمرة.

وأوضح نظير محمد عياد أن القوافل تشهد تفاعلا كبيرا من جانب حجاج بيت الله الحرام، والإشادة بالدور الكبير الذي يبذله وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في نشر منهج الأزهر الذي يتسم بالوسطية والاعتدال في فهم وتطبيق الدين الإسلامي.

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