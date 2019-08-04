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رياضة

غدا.. سيراميكا كليوباترا يواجه نجران السعودي وديا

الأحد 04/أغسطس/2019 - 09:38 م
فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا
عبدالله هشام
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيرميكا كليوباترا مباراة ودية مع فريق نجران السعودي، مساء غد الاثنين، على ملعب أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر.

وكان الفريق دخل معسكرا مغلقا لمدة 13 يوما في محافظة الإسماعيلية، خاض خلاله ثلاث مباريات ودية، انتهت الأولى بالتعادل بهدفين أمام فريق كهرباء الإسماعيلية، والثانية بالتعادل بهدف أمام فريق الباطن السعودي، ثم التعادل السلبي أمام منتخب السودان الأوليمبي مساء الخميس الماضي.

ويكثف الجهاز الفني للفريق مباريات الودية بشكل كبير في تلك الفترة، للارتفاع بمعدل اللياقة البدنية للاعبين، في ظل الخطة الموضوعة من الجهاز الفني للفريق بقيادة هيثم شعبان.

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