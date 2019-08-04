حملات أمنية مكبرة بالتنسيق مع كافة القطاعات.. فيديو

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى "التموين والتجارة، شرطة الكهرباء، مباحث الضرائب والرسوم، مباحث الأموال العامة" خلال شهر تنسيقًا وقطاعى الأمن العام والأمن المركزى ومديريات الأمن حملات مكبرة لضط الحالة الامنية والتصدى لكافة المخالفت وضبط الخارجين عن القانون .



اسفرت جهود الحملة عن ضبط 960 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز بالسوق السوداء ومواد بترولية، و 28828 اسطوانات بوتاجاز ، و 921635 لتر مواد بترولية ، و 1675 قضية تموينية، و 296620 قضية فى مجال سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط التعاقد باجمالى متحصلات 208،713’724جنيها.



تم اتخاذ الاجرائات القانونية حيال كل واقعة على حدا.



