ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملات أمنية مكبرة بالتنسيق مع كافة القطاعات.. فيديو

الأحد 04/أغسطس/2019 - 09:37 م
حملات أمنية مكبرة
حملات أمنية مكبرة
مصطفى الرماح - محمد صبري
شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى "التموين والتجارة، شرطة الكهرباء، مباحث الضرائب والرسوم، مباحث الأموال العامة" خلال شهر تنسيقًا وقطاعى الأمن العام والأمن المركزى ومديريات الأمن حملات مكبرة لضط الحالة الامنية والتصدى لكافة المخالفت وضبط الخارجين عن القانون .

اسفرت جهود الحملة عن ضبط 960 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز بالسوق السوداء ومواد بترولية، و 28828 اسطوانات بوتاجاز ، و 921635 لتر مواد بترولية ، و 1675 قضية تموينية، و 296620 قضية فى مجال سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط التعاقد باجمالى متحصلات 208،713’724جنيها.

تم اتخاذ الاجرائات القانونية حيال كل واقعة على حدا.

ترشيحاتنا

الوطني يكسب .. كواليس اختيار مدرب منتخب مصر الجديد

المدير الفني الجديد .. أبرز إنجازات رامون دياز مع قرب توليه قيادة الزمالك

عايز عربية.. انخفاض في أسعار سيارات موديل 2019

أوباما يتنازل لـ شيكابالا عن رقم 10.. اعرف أرقام صفقات الزمالك الجديدة

ملك الأردن يوقف موكبه وسط عمان لهذا السبب ..فيديو

قرار عاجل من النيابة بشأن اتهام بشير التابعي بدهس شاب في التجمع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج البواسير بالليزر .. أسرار وتفاصيل العملية ونصائح للشفاء السريع

نجوم الرياضة وأهالي الإسماعيلية يشاركون فى جنازة والد حسني عبدربه.. شاهد

علاج الامساك بالاعشاب .. 9 مكونات طبيعية للحامل والأطفال والكبار