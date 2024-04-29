بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.. برنامج خاص لتجهيز «سيدات الأهلي» لدور الـ16

يواصل الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لانطلاق دور الـ16 من بطولة إفريقيا للكرة الطائرة والتي تقام في ضيافة النادي الأهلي حتى 4 مايو المقبل.

ويؤدي الفريق تدريباته مساء اليوم في فندق الإقامة طبقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة ابراهيم فخر الدين؛ استعدادا لمواجهة دور الـ16.

ووضع الجهاز الفني برنامجا استشفائيا خاصا للاعبات؛ للتخلص من الإجهاد البدني خوفا من الإصابات في الأدوار الإقصائية من البطولة، واعتمد على تخفيف الحمل البدني بالإضافة إلى التدريبات الاستشفائية.

ويعقد إبراهيم فخر الدين المدير الفني للفريق محاضرة للاعبات عقب مران اليوم لمراجعة بعض الجوانب الخططية المقرر تنفيذها خلال المباريات المقبلة.