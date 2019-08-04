ترامب: ترقبوا بيانًا بشأن مجزرتي تكساس وأوهايو الاثنين

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه سوف يصدر بيانًا بحلول يوم الاثنين المقبل، حول مجزرتي تكساس وأوهايو، مؤكدًا ضرورة وقف جرائم العنف.



وأضاف ترامب: "تحدثت مع مكتب التحقيق الفيدرالي إف.بي.آي، والنائب العام بيلب بار حول الإجراءات التي سنتخذها لمنع مثل تلك الجرائم".



وتابع الرئيس الأمريكي: "الكره لا مكان له في بلادنا".



كان ترامب علق على حوادث إطلاق النار في إل باسو بولاية تكساس ودايتون بولاية أوهايو، واصفًا إياها بـ "هذه الأعمال البغيضة والجبانة".



وقال ترامب في بيان صادر عنه البيت الأبيض اليوم، الأحد، "إننا نشارك في الألم والمعاناة لجميع المصابين في هذين الهجومين غير المجديين".



كانت السلطات الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، مقتل 29 شخصا وإصابة العشرات، في حوادث إطلاق رصاص متفرقة في إل باسو بولاية تكساس ودايتون بولاية أوهايو.



وكان ترامب، قال في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن إطلاق النار في إل باسو "عمل جبان".



وأضاف ترامب "أعلم أنني أقف مع الجميع في هذا البلد لإدانة جريمة الكراهية التي وقعت اليوم. لا يوجد سبب أو عذر أبدا يمكنه أن يبرر قتل الأبرياء".