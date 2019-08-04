الصفاقسي يتعادل مع العدالة السعودي 2 - 2 وديا ..صور

تعادل الصفاقسي التونسي مع العدالة السعودي بهدفين لكل منهما، في مباراة ودية تحضيرا لنهائي كأس تونس، الذي سيجمع الأول يوم 17 أغسطس الجاري بالنجم الساحلي.





وقع ثنائية الصفاقسي كل من، فراس شواط وحمزة الجلاصي، فيما سجل للعدالة اللاعب التونسي يوسف الفوزاعي، والمنتدب الجديد من البنزرتي، أليو سيسي.





وحضر المباراة رئيسا الناديين، المهندس عبد العزيز المضحي والمنصف خماخم.



