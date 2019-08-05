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عقب حادثي تكساس وأوهايو.. قرار جديد للرئيس الأمريكي

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 01:55 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
شريف سيد
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تنكيس الأعلام في البيت الأبيض بداية من اليوم وحتى الخميس المقبل الموافق 8 أغسطس، وذلك حدادا على أرواح ضحايا حادثي إطلاق النار في تكساس وأوهايو.

وكتب دونالد ترامب، في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الله يرحم ضحايا أل باسو، في تكساس، ودايتون في أوهايو".

وأضاف دونالد ترامب: "اليوم، سمحت بتنكيس الأعلام إلى النصف في جميع مباني الحكومة الفيدرالية تكريما لضحايا المآسي في إل باسو ، تكساس ، ودايتون ، أوهايو".

وتابع دونالد ترامب: "سيتم تنكيس الأعلام في البيت الأبيض، اليوم، وحتى الخميس المقبل 8 أغسطس، أنا وميلانيا نصلي من أجل الضحايا الذين استهدفوا في الحادثين".

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