هشام عباس يطرح شارى بالغالي من ألبومه الجديد عامل ضجة

يعود الفنان هشام عباس من جديد إلى التعاون مع المنتج الكبير محسن جابر وشركتى "مزيكا وعالم الفن" بعد فترة غياب وذلك من خلال ألبومه الغنائي الجديد "عامل ضجة" الذى سيطرح فى الأسواق قريبا، ويضم مجموعة متنوعة، من الألوان والأشكال الغنائية المختلفة.





وطرحت شركتا "مزيكا وعالم الفن"، اليوم، أغنية "شارى بالغالى" على موقع يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية.





ومن المتوقع أن تحقق أغنية شاري بالغالي ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور والوسط الفني والإعلامي، نظرًا لتألق هشام عباس في أدائها، إلى جانب اختيار كلماتها وأسلوب لحنها وتوزيعها، وفكرتها، وهي من كلمات حسن عطية، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما.





من ناحية أخرى، يعقد هشام عباس حاليا جلسات عمل مع مسئولي شركتى "مزيكا وعالم الفن"، للاستقرار على الأغاني التي سيتم تصويرها من الألبوم الجديد.



