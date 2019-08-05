شاهد.. أهداف ومهارات إمام عاشور لاعب الزمالك الجديد.. لن تصدق

نجح مسئولو نادي الزمالك رسميا إجراءات ضم إمام عاشور صانع ألعاب فريق غزل المحلة المعار لنادي حرس الحدود خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وكان الزمالك توصل لاتفاق مع حرس الحدود لقطع إعارة إمام عاشور من المحلة إلى النادي العسكري التى ستنتهى بنهاية الموسم المقبل وحسم الزمالك الصفقة مقابل ١٢ مليون جنيه للمحلة.



ووقع إمام عاشور على عقود الانتقال للنادي الأبيض لمدة خمسة مواسم وحصل الزمالك على الاستغناء الخاص باللاعب من فريق غزل المحلة.