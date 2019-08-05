لن يسافر مع الفريق إلى أمريكا.. الإصابة تضرب ميسي في تدريب برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة نجمه ليونيل ميسي في عضلة القدم اليمنى خلال التمارين الصباحية للفريق الأول ولم يكشف مدة غيابه بسبب الإصابة.



وغرد الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: عاجل ميسي يعاني من إصابة في العضلة النعلية للساق اليمني، لن يسافر مع الفريق إلى الولايات المتحدة.



يذكر أن برشلونة يسافر في الساعات المقبلة، من أجل خوض بعض المباريات الودية للفريق قبل انطلاق بطولة الدوري الإسباني " الليجا " في نهاية شهر أغسطس الجاري.