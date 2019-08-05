انتهاء صيانة 100 مدرسة بالبحيرة بتكلفة 65 مليون جنيه

أكدت المهندسة هالة عبد الله - مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالبحيرة على عمل الصيانة الشاملة والبسيطة لعدد 100 مدرسة على مستوى القطاعات والإدارات التعليمية المختلفة بنطاق المحافظة تحت إشراف فرع هيئة الأبنية التعليمية.
وأشارت إلى إرسال 38 مدرسة تعليم عام و12 مدرسة تعليم فنى للتربية والتعليم لأخذ إجراءات الطرح والبدء في عمل الصيانة الشاملة بتكلفة 60 مليون لافتة إلى أنه جارى عمل الصيانة البسيطة لعدد 50 مدرسة أخرى بتكلفة 5 مليون جنية وتتضمن تلك الأعمال البسيطة ترميمات الأسقف والسلالم ودورات المياة وصيانة العدادات وتغيير خط مياه أو صرف.
وفى ذات السياق قامت المهندسة سلوى زكى - رئيس مركز ومدينة المحمودية بمتابعة إستكمال أعمال ترميم مدرسة أريمون الإبتدائية (ب) من قبل هيئة الأبنية التعليمية وذلك من خلال رفع الأرضية بنسبة 50 سم وتغيير خط الصرف الخاص بالمدرسة وعمل الصيانة اللازمة لخزانات المياه بتكلفة إجمالية بلغت 300 ألف جنيه.
وتابع محمد كجك -رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود أعمال إنشاء مدرسة الدرملية الإبتدائية للتعليم الأساسي حيث تم صب الخرسانات وبناء القواعد ووضع طبقة الأساس وجار استكمال باقى الأعمال للانتهاء من إنشاء المدرسة وذلك لخدمة أبناء القرية وتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء آمنة - محافظ البحيرة خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتأكد من جاهزية جميع المدارس بنطاق المحافظة لإستقبال العام الدراسي الجديد 2019/2020م وتشكيل لجان من الوحدات المحلية وهيئة الأبنية التعليمية والإدارات التعليمية للمرور الميدانى على المدارس ومتابعة أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة والسلامة الإنشائية للمدارس من مباني وأسوار وتوصيلات كهربائية ودورات مياة والإنتهاء من تلك الأعمال قبل بدء العام الدراسي الجديد.
وشدد المحافظ على ضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لنهو الأعمال الجارية بصيانة المدارس والإنتهاء من بناء المدارس الجديدة لإستكمال إستعدادات محافظة البحيرة لبدء العام الدراسي الجديد وتهيئة الأجواء والمناخ التعليمي وتذليل كافة المعوقات أمام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.