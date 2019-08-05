انتهاء صيانة 100 مدرسة بالبحيرة بتكلفة 65 مليون جنيه

أكدت المهندسة هالة عبد الله - مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالبحيرة على عمل الصيانة الشاملة والبسيطة لعدد 100 مدرسة على مستوى القطاعات والإدارات التعليمية المختلفة بنطاق المحافظة تحت إشراف فرع هيئة الأبنية التعليمية.





وأشارت إلى إرسال 38 مدرسة تعليم عام و12 مدرسة تعليم فنى للتربية والتعليم لأخذ إجراءات الطرح والبدء في عمل الصيانة الشاملة بتكلفة 60 مليون لافتة إلى أنه جارى عمل الصيانة البسيطة لعدد 50 مدرسة أخرى بتكلفة 5 مليون جنية وتتضمن تلك الأعمال البسيطة ترميمات الأسقف والسلالم ودورات المياة وصيانة العدادات وتغيير خط مياه أو صرف.





وفى ذات السياق قامت المهندسة سلوى زكى - رئيس مركز ومدينة المحمودية بمتابعة إستكمال أعمال ترميم مدرسة أريمون الإبتدائية (ب) من قبل هيئة الأبنية التعليمية وذلك من خلال رفع الأرضية بنسبة 50 سم وتغيير خط الصرف الخاص بالمدرسة وعمل الصيانة اللازمة لخزانات المياه بتكلفة إجمالية بلغت 300 ألف جنيه.



