ليوناردو دي كابريو في حوار لـ The Mirror: الحظ سر نجاحي.. براد بيت شخص مريح وممثل محترف.. وهذه أسباب موافقتي على فيلم Once upon a time in Hollywood

يغيب ويعود بين الحين والآخر، وخلال فترة غيابه يجد النجم العالمي ليوناردو دي كابريو نفسه ينجذب لـ اهتمامات أخرى بعيدة عن الفن، منها قضايا تغير المناخ.



ولكن إذا عاد "دي كابريو" إلى الشاشة الذهبية ينظر الجميع إليه وينحني إليه احتراما لحرصه دائما على اختيار أعمال سينمائية ذي قيمة وتخلد في أرشيف السينما العالمية.



وبعد طرح فيلمه الجديد Once upon a time in Hollywood ، تحدث دي كابريو لـ صحيفة The Mirror البريطانية في حوار استثنائي اعترف فيه بالعديد من الأسرار.



ما الأسباب التي دفعتك للموافقة على فيلم Once upon a time In Hollywood ؟

إذا اتصل بك المخرج كوينتن تارانتينو فعليك الانتباه إذا كنت في كوكب الأرض أو المريخ، فهو يمثل العودة لملحمة هوليوود التي لم نرها من قبل على جميع المستويات، الفيلم عن عالم هوليوود عام 1969 وكيف حاول أشخاص غرباء شق طريقهم في عالم مليء بالتغيرات .



هل شعرت نفسك غريبا في هوليوود يوما ما؟

أي شخص في بداية حياته العملية يشعر أنه غريب على هذا المجال، وأنا صغير كنت أظن أن هوليوود هو عالم أسطوري والساحرة هي التي تأتي إلي باب بيتك وتختارك للمشاركة في الأفلام.



كيف وجدت تعاونك الأول مع براد بيت في فيلم Once upon a time in Hollywood؟

العمل مع براد بيت أمر مريح وفي منتهى السهولة، ونحن نشأنا في جيل واحد وبدأنا تمثيل تقريبا في نفس التوقيت، فهو ليس فقط ممثل رائع بل أنه محترف أيضاَ.



ماذا عن كواليس الفيلم؟

كان بمثابة حفل عظيم خلال فترة قراءتنا للسيناريو فكنا نذهب إلى بيت المخرج كوينتن تارانتينو ولدينا نسخة موحدة وكنا نجلس نستحي القهوة.



وعن تجربتك مع المخرج كوينتن تارانتينو ماذا تقول؟

كوينتن تارانتينو لديه طاقة كبيرة، ووضع لمسات براعة لشخصيات الفيلم حيث كانت صناعة السينما في ذلك الوقت خلال فترة الستينيات التي لم نعاصرها، والشخصيات كانت تتطلب القليل من البراءة وهذا ما صنعه" تارانتينو"، وكان من دواعي سروري أن أشاركه في فيلم.





كيف حضرت لشخصية الفيلم حيث تقوم بدور ممثل وبراد بيت الدوبلير الخاص بك؟

تحدثنا كثيرا عن علاقة الممثل بـ دوبلير الخاص به وتقابلت مع Bud Ekins الدوبلير الخاص لـلممثل الأمريكي ستيف ماكوين فكان هناك بينهما علاقة أسطورية ومن هنا بدأنا نجمع معلومات.



وبالعودة للزمن إلى الوراء .. ماذا عن بداياتك الفنية؟

الحظ لعب دورا كبيرا في حياتي الفنية وأعطاني فرصا كثيرة، حيث "كنت في المكان المناسب في الوقت المناسب، وإن لم يحدث هذا الشيء كانت حياتي ستكون مختلفة".





كيف تعاملت مع الشهرة؟

لا أعلم .. لقد نشأت في هذه الصناعة وكثير من أصدقائي كانوا ممثلين، وأعلم كم صعب أن تجد عملا.. ولذلك حينها علمت أنني شخص محظوظ.



ما هي نصيحتك لأي شخص يحب أن يصبح ممثلا؟

أنا استمتع بمشاهدة الكثير من الأفلام القديمة لكي اتعرف على السينما كيف كانت في الماضي، وأوجه النصيحة للأشخاص الذين يريدون أن يصبحوا ممثلين بأن عليهم مشاهدة أفلام عديدة لكي يعلمون ما تم تقديمه قبل دخولهم هذا المجال.