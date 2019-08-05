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بعثة الحج للقوات المسلحة تغادر إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:08 م
صدى البلد
محمد إبراهيم
غادرت بعثة الحج التابعة للقوات المسلحة متجهة إلي الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام والتى تضم العديد من ضباط وضباط الصف والمتقاعدين وأسرهم وعددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية وسط مشاعر إيمانية صادقة يملؤها الفرحة والرجاء في إتمام المناسك والقبول من الله .

وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة في تنظيمها لبعثة الحج هذا العام مراعاة الكثير من الاعتبارات بدءًا من استخدام الحاسب الآلي في إجراء القرعة للمتقدمين لأداء المناسك من أبناء القوات المسلحة سواء بالخدمة أو بالمعاش وأسرهم، وكذا تكريم عدد من أبطال القوات المسلحة تقديرًا لجهودهم في اقتلاع جذور الإرهاب وعرفانًا بما يقدمونه من بطولات وتضحيات من أجل الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

وتنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة باتخاذ التدابير والإجراءات للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن قامت إدارة الشئون المعنوية بمراجعة كافة إجراءات الإعداد والتجهيز المتميز لبعثة الحج بدءًا من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والعلاج بالتنسيق مع السلطات السعودية وتنظيم لقاءات دينية لشرح المناسك والإجابة عن استفسارات أعضاء البعثة أثناء تأدية المناسك من خلال نخبة من كبار العلماء .

فيما عمت جنبات مطار القاهرة الدولي مشاعر الفرحة و قدم ضيوف الرحمن الشكر والامتنان لقواتهم المسلحة التي تكفلهم بكل رعاية واهتمام، مشيدين بكافة التيسيرات المقدمة لهم خلال كافة الإجراءات مؤكدين أن أداء فريضة الحج يعد أرقى درجات التكريم .

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