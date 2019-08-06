لن تصدق أنه هو.. أحمد حلمي يتحول إلى رجل مسن في خيال مآتة

نشر الماكيير هيثم دهب، صورة له عبر حسابه على إنستجرام، ظهر فيها مع الفنان أحمد حلمي، في كواليس تصوير فيلم "خيال مآتة"، المنتظر عرضه بموسم عيد الأضحى المبارك.



وظهر أحمد حلمي في الصورة، بشكل مختلف تمامًا، بعد وضع مساحيق المكياج على وجهه، والتي غيرت من ملامحه تمامًا، لتحوله إلى رجل مُسن.



وعلق الماكيير هيثم دهب على الصورة، قائلًا: "مبروك يا أستاذ أحمد كنت واحشنا قوي، كان ليا الشرف إني أشتغل مع حضرتك، إن شاء الله يكسر الدنيا، فيلم العيد".



فيلم «خيال مآتة» بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وحسن حسني، ولطفي لبيب، وعبد الرحمن أبو زهرة، كما أنه يدور في إطار كوميدي اجتماعي، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.

