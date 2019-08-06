أسرار في حياة برج العقرب تفسر غموضه

يتلهف الكثير من الأشخاص على معرفة أسرار حول شخصية برج العقرب ،فهو برج يتمتع بالكثير من الغموض يجعل الكثير يفتش دائما على بعض الصفات لبرج العقرب تجعله واضحا بالنسبة لهم ،لذلك يقدم خبير الأبراج رئيف رأفت مميزات مواليد برج العقرب ,



قال رئيف رأفت إن برج العقرب من اغرب الابراج ولكنه متميز جدا ،غيور و عنيد طموح ،سهل و قوي فهو الشئ وعكسه فى نفس الوقت عندما يضره شخص آخر لظهور هذا التضاد .



وأكد "خبير الأبراج " أن مولود برج العقرب شديد الجاذبية متى علق به القلب لا يعود ،لا يستطيع شخص الانفصال عنه في أى حال من الاحوال ،لديه احساس غريب في فهم اﻻشياء والتنبؤ بها قبل حدوثها ،وهذه ليست حاسة سادسة انما نتيجة لمواقفه مع الغير ،وتحليلاته العقلية التي غالبا تكون في محلها .



وأضاف رئيف رأفت أن مواليد برج العقرب لا يعتمد على أحد فى أموره الشخصية بسبب عدم ثقتة فى أحد بسهولة لأن لا أحد يستطيع أن يتمم العمل مثله ،فهو دائما يرى نفسه ﺍﻟﻤﺆﺩﻱ ﺍﻻﻓﻀﻞ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻞ .



وأوضح خبير الأبراج أن برج العقرب أنسان صريح ، لا تفكر انه يجاملك ،أعلم أن برج العقرب دائما لدية الرد أنا بخير مهما كانت حالتة سيئة ،فهو يعتبر الشكوى لغير الله مذلة ، تراة دائمًا المشجع الأول بالنسبة لك ولك من حولة هو الداعم الأفضل كثيرا ما يشجع الناس على تحقيق أحلامه .