فيديوجراف| دخان وخفافيش.. مسافرون يواجهون الرعب على متن طائرتين

انتشرت عدد من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر فيها تجربة مرعبة تعرض لها ركاب طائرتين مختلفتين، أثناء تحليقهما في السماء.



الطائرة الأولى طائرة أمريكية، وتعرض ركابها لموقف مرعب بعد رصدهم لكائن غريب يطير داخل الطائرة فوق رؤوس الركاب، ليتبين أنه خفاش متسلل.



أما الطائرة الثانية، فهي طائرة بريطانية، وفوجئ الركاب وطاقم الطائرة بانتشار دخان كثيف داخل كابينة الركاب، الأمر الذي دفع الطاقم لإنزال الركاب بواسطة خطة الطوارئ.



ومن خلال الفيديوجراف شاهد تفاصيل الواقعتين والرعب الذي أصاب ركاب الطائرتين.