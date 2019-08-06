الوادي الجديد تنتهي من فحص ومعاينة طلبات وضع اليد بنسبة 100 %

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن المحافظة انتهت من تسليم 562 عقد ابتدائي لتقنين أوضاع أراضى وضع اليد للمزارعين الذين قاموا بتسديد 25% كامل المقدم وكذلك التسديد الجزئي للمقدم.



وأشار أنه تم الانتهاء من إجراءات الفحص والمعاينة بنسبة 100% لعدد طلبات التقنين البالغ عددها 3534 طلبا على مستوى المحافظة ، مشيدا بتضافر جهود الأجهزة التنفيذية المشاركة لإتمام عمليات إجراءات التقنين.



جاء ذلك على هامش تسليمه اليوم 42 عقود تمليك نهائية للمواطنين الذي تم تقنين أوضاعهم وقاموا بتسديد كامل الثمن مقابل الأراضي المقننة، وذلك بحضور اللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة واللواء محمد سعد مساعد مدير أمن الوادي الجديد والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.



وأكد الزملوط بأن حملات الإزالة مستمرة بجميع المراكز للتعديات علي أراضي الدولة لغير الجادين الذين لم يسددوا 25% مقدم التقنين ، وذلك لإسترداد حق الدولة، وأن المحافظة تهيب بالمواطنين لسرعة السداد حتي لا يتعرضوا للإجراءات القانونية المتبعة.



يذكر بأن المحافظة قامت بمنح تسهيلات للمواطنين في السداد بنظام تقسيط المقدم 25 % علي مدة 3 أشهر ،وذلك تيسيرا عليهم لاستكمال إجراءات تقنين أوضاعهم.