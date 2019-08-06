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أخبار العالم

محكمة تركية تقضي بحجب 136 موقعا إخباريا وحسابات على فيسبوك.. اعرف السبب

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 07:17 م
محكمة تركية
محكمة تركية
قسم الخارجي
قضت محكمة تركية بحجب موقع "بيانيت" الإخباري، بالإضافة إلى عشرات من وسائل الإعلام الأخرى والحسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بداعي حماية الأمن القومي.

وقالت وسائل الإعلام التركية إن هذا القرار يشمل موقع "بيانيت" و135 موقعا أخرى وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وأشرطة فيديو متداولة على يوتيوب وديلي موشن.

وقالت محكمة أنقرة في حيثيات حكمها إن هذا القرار يهدف إلى حماية الأمن القومي والنظام العام، بدون أن توضح طبيعة مآخذها على المواقع والحسابات المعنية.

وقال الموقع إن القرار يعني حجب أكثر من 200 ألف مقال نشرت خلال أكثر من 20 عاما.

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