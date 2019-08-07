برلماني: مصر لها دور كبير في تراجع الهجرة غير الشرعية بأفريقيا

أكدت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، أن مصر من الدول الرائدة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وظهر ذلك مؤخرًا، حيث إنه منذ آواخر عام 2016 لم يكن هناك رصد لأي حالات هجرة غير شرعية.





وأضافت "عجمي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الهجرة غير الشرعية، تمثل خطر كبير على القارة الإفريقية، لكن ما تم من إجراءات لمكافحتها، قلل كثيرًا من انتشار هذه الظاهرة.





وأشارت، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بالبرلمان، إلى أن القارة الإفريقية تعاني من مجموعة من المشكلات التي تتطلب تكاتف لجهود القارة، للحد منها، على رأسها مشكلة اللاجئين، وما بتعرضون له من انتهاكات من قبل منظمات غير رسمية.



