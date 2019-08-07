ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مصر لها دور كبير في تراجع الهجرة غير الشرعية بأفريقيا

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:04 ص
عالم مصر
عالم مصر
عبد الرحمن سرحان
أكدت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، أن مصر من الدول الرائدة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وظهر ذلك مؤخرًا، حيث إنه منذ آواخر عام 2016 لم يكن هناك رصد لأي حالات هجرة غير شرعية.

وأضافت "عجمي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الهجرة غير الشرعية، تمثل خطر كبير على القارة الإفريقية، لكن ما تم من إجراءات لمكافحتها، قلل كثيرًا من انتشار هذه الظاهرة.

وأشارت، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بالبرلمان، إلى أن القارة الإفريقية تعاني من مجموعة من المشكلات التي تتطلب تكاتف لجهود القارة، للحد منها، على رأسها مشكلة اللاجئين، وما بتعرضون له من انتهاكات من قبل منظمات غير رسمية.

وتحدثت مسؤول العلاقات الدولية فى البرنامج الأوروبي فى إفريقيا، خلال اجتماع لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الإفريقي، ماريان فان ديزين بشأن المهاجرين واللاجئين فى إفريقيا، وانتقدت الوضع الذي يمارس ضد اللائجين ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

ترشيحاتنا

أفضل 6 تطبيقات تحرير الفيديو للأندرويد

أخبار الرياضة.. موعد الإعلان عن مدرب الزمالك.. مفاوضات الأبيض مع رمضان صبحي.. حقيقة رحيل لاسارتي

مترجمة وقاضية.. طفلة سورية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا

والد حلا شيحة يكشف حقيقة زواجها عرفيا من محمد رمضان

مرتضى منصور يعترض على تغيير ملعب مباراة ديكاداها

شاهد.. الاحتباس الحراري يغرق العالم بالأمطار صيفاً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر

فستان من غير بطانة .. مايا رعيدى ملكة جمال لبنان تخطف الأنظار

علاج الامساك في المنزل .. أطعمة ومشروبات وأدوية للعلاج في غمضة عين