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رياضة

الهلال يقسو على الأهلي السعودي ويضع قدما في ربع نهائي أبطال آسيا.. فيديو

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 08:47 م
صدى البلد
إسماعيل محمود
حقق فريق الهلال السعودي فوزًا هامًا على مواطنه النادي الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين ، وذلك في ذهاب دور الــ16 من دوري أبطال آسيا.

افتتح عمر السومة التسجيل للأهلي في الدقيقة السادسة ، قبل أن يعادل الفرنسي بافيتمبي جوميز النتيجة للهلال في الدقيقة 15 ، وفي الدقيقة 39 أعاد دجانيني التقدم للراقي بتسجيله الهدف الثاني ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف.

الشوط الثاني كان شوط الزعيم بامتياز ، حيث أدرك الداهية جوميز هدف التعادل للهلال في الدقيقة 48 ، قبل أن يعود من جديد ليوقع الهاتريك الخاص به وموقعًا الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 65 ، قبل أن يجهز عبدالله الحافظ على آمال الراقي في العودة للمباراة بتسجيله الهدف الرابع للهلال ، ليحقق الزعيم فوزًا هامًا على مواطنه الأهلي ويضع قدمًا في دور ربع النهائي للبطولة.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الثلاثاء القادم الموافق الثالث عشر من شهر أغسطس على ملعب نادي الهلال.

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