رئيس جامعة القاهرة يكشف آخر تطورات حالة مصابي انفجار معهد الاورام

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تلقي الجامعة تبرعات ضخمة من عدد كبير من رجال الأعمال والمواطنين.



وأوضح الخشت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي أم سي" أن مجلس الجامعة أعلن تبرعه بمرتب شهر من العمداء أعضاء المجلس مساندة لمعهد الاورام.



ووفرت الجامعة ماكينة فورى داخل الحرم الجامعي تسهيلا علي الطلاب الراغبين في التبرع بالإضافة إلي سيارة إسعاف للتبرع بالدم.



وأضاف الخشت أن أنظمة التكييف والمصاعد والكهرباء وغرفة الطوارئ فى المعهد تضررت وحجم الخسائر المبدئية يصل إلى 100 مليون جنيه.



وعن تطورات حالة المصابين أوضح الدكتور محمد الخشت ان معظم الحالات خرجت من قصر العيني فيما عدا 6 حالات يحتاجون للرعاية و في الفرنساوي تم استقبال 18 حالة تحسنت حالتهم عدا 5 فقط يتلقون العلاج وعدد الوفيات تخطي 20 حالة.