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أهالي مشيرف بالمنوفية يشكون جشع السائقين وعدم التزامهم بتعريفة الركوب

الخميس 08/أغسطس/2019 - 03:21 ص
صدى البلد
وسام مختار
استغاث المواطن خالد صبحى، من أهالى قرية مشيرف المنوفية،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم التزام سائقى الميكروباص بتعريفة الركوب المحددة من قبل المحافظة.

وقال فى رسالته: خط كفرالجزار مشيرف قليوبية إحنا الخط عامل مشترك منوفية وقليوبية، التعريفة المحددة من قبل المحافظة 2.50 جنيه السائقون يأخذون 3.50 جنيه من كل راكب، ده بالإضافة إلى أنهم يركبون عددا زيادة عن عدد الكراسى مما يعرض حياة الركاب للخطر، مناشدا المسئولين بالعمل على تشديد الرقابة على هذا الخط.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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