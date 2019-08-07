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رياضة

مرتضى منصور يكشف عن كواليس وموعد التعاقد مع مدرب الزمالك الجديد

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 03:54 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
نور عادل
كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مصير المدير الفني الجديد، الذي سيقود الفريق في الموسم الجديد عقب رحيل خالد جلال.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية ان قائمة المرشحين لادارة نادي الزمالك اصبحت تضم مدربين اثنين فقط، ومن المقرر أن يتم اختيار واحد من بينهم لقيادة الفريق في الموسم المقبل".

وأضاف مرتضى منصور: "اليوم الاربعاء او خلال 48 ساعة كأقصى تقدير، سيتم الاعلان عن اسم المدير الفني الجديد للزمالك، ولكنه لن يقود الفريق في مواجهة ديكاداها الصومالي في دوري ابطال افريقيا".

وأكمل رئيس الزمالك تصريحاته:" أمير مرتضى يتواجد خلال الوقت الحالي في صربيا على نفقته الخاصة، للتفاوض مع احد الاسماء المرشحة لقيادة الزمالك".

وعن رامون دياز قال مرتضى منصور:" دياز كان يتقاضى 4.5 مليون دولار مع بيراميدز، ولهذا السبب رفضنا التعاقد معه".

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