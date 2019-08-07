البابا تواضروس الثاني يهنئ السيسي بعيد الأضحى: أمدكم الله بالعون وبارك جهودكم

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الأضحى المبارك.



وجاء في نص التهنئة: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يسرني بالأصالة عن نفسي، وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، أن أتقدم لسيادتكم ولجميع إخوتنا أحبائنا المسلمين بخالص التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك".



وتابع: "مصلون إلى الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة وأن يمدكم بالعون ويبارك جهودكم الحثيثة للنهوض بمصرنا الغالية، ولتستكملوا مسيرتكم الوطنية المخلصة فى بناء مصر الحديثة واستعادة دور مصر الرائد في المنطقة والعالم، بما يحقق آمال وطموحات المصريين، من أمن واستقرار وتقدم ورخاء، دمتم محروسين بعناية الله وحفظه".



كان قداسة البابا تواضروس الثاني توجه إلى مشيخة الأزهر لتقديم التهنئة لفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمناسبة عيد الأضحى.