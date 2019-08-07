مرافق الأقصر تحرر 981 محضر إزالات إدارية.. صور

شنت إدارة شرطة المرافق بمحافظة الأقصر عدد من الحملات لضبط المخالفين مستهدفة الشوارع والميادين بكافة مدن المحافظة وذلك لإزالة الإشغالات تيسيرا للحركة المرورية وانضباط الشارع.





وأوضح المقدم أشرف أبو الفتوح مدير إدارة شرطة المرافق بمحافظة الأقصر أنه خلال الحملات التى شنتها الإدارة خلال الفترة الماضية تم تحرير 981 محضر إزالات إدارية ، و 9 محاضر مخالفة نظافة ، و 150 محضر لباعة الجائلين ، و 28 محضر منشات بدون تراخيص ، و 443 محضر إشغال طريق ، و 71 محضر مضبوطات متنوعة , إضافة إلى أعمال حملات متنوعة تضمنت تنفيذ 15 قرار غلق لمحال تجارية بمدينة أرمنت، وحملات لرفع الإشغالات بمدينة أسنا .



