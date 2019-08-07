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مراقبة الأغذية ورفع حالة الطوارئ.. صحة الدقهلية تستعد لعيد الأضحى

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:50 ص
صدى البلد
همت الحسينى
صرح الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ،ان مديرية الصحة بالدقهلية استعدت لاحتفالات عيد الأضحى المبارك ،سواء على مستوى القطاع العلاجى أو مستوى قطاع الطب الوقائي.

حيث أكد على جاهزية جميع مستشفيات الدقهلية ورفع درجة الإستعداد بهذة المستشفيات وإلغاء كافة الأجازات للعاملين بالقطاع الصحى.

وأشار الى توافر الأدوية والمستلزمات بأقسام الطوارئ والإستقبال بهذه المستشفيات ،وتوافر كميات كافية من قرب الدم ومشتقات الدم بجميع بنوك الدم بالمستشفيات تحسبًا لأى طارئ ،وكذلك استعداد مراكز الغسيل الكلوى وتوافر مستلزمات جلسات الغسيل للمرضى المقرر لهم جلسات غسيل خلال أيام العيد.

كما اكد على جاهزية فرق الانتشار السريع تحسبًا لأى حادث، وعلى مستوى قطاع الطب الوقائى.

أوضح أنه يتم فى تلك الفترة تنفيد خطة شاملة فى مجال مراقبة الأغذية وشن حملات مكثفة لضبط سوق ومنافذ تداول المواد الغذائية ،وكذلك فى مجال صحة البيئة للمرور على مجازر اللحوم وتوافر الاشتراطات الصحة وكذلك عينات المياه على مستوى المساجد وخزانات المياة ،والمرور على الحدائق العامة والمتنزهات للتأكد من النظافة العامة وكذلك تكثيف أعمال مقاومة الحشرات فى أماكن التجمعات مؤكدا أن أعمال المتابعة المرورية مستمرة لحين الإنتهاء من إحتفالات عيد الأضحى المبارك.
مراقبة الأغذية ورفع حالة الطوارئ.. صحة الدقهلية تستعد لعيد الأضحى
مراقبة الأغذية ورفع حالة الطوارئ.. صحة الدقهلية تستعد لعيد الأضحى
مراقبة الأغذية ورفع حالة الطوارئ.. صحة الدقهلية تستعد لعيد الأضحى
مراقبة الأغذية ورفع حالة الطوارئ.. صحة الدقهلية تستعد لعيد الأضحى

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