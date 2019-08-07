مراقبة الأغذية ورفع حالة الطوارئ.. صحة الدقهلية تستعد لعيد الأضحى

صرح الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ،ان مديرية الصحة بالدقهلية استعدت لاحتفالات عيد الأضحى المبارك ،سواء على مستوى القطاع العلاجى أو مستوى قطاع الطب الوقائي.





حيث أكد على جاهزية جميع مستشفيات الدقهلية ورفع درجة الإستعداد بهذة المستشفيات وإلغاء كافة الأجازات للعاملين بالقطاع الصحى.





وأشار الى توافر الأدوية والمستلزمات بأقسام الطوارئ والإستقبال بهذه المستشفيات ،وتوافر كميات كافية من قرب الدم ومشتقات الدم بجميع بنوك الدم بالمستشفيات تحسبًا لأى طارئ ،وكذلك استعداد مراكز الغسيل الكلوى وتوافر مستلزمات جلسات الغسيل للمرضى المقرر لهم جلسات غسيل خلال أيام العيد.





كما اكد على جاهزية فرق الانتشار السريع تحسبًا لأى حادث، وعلى مستوى قطاع الطب الوقائى.



