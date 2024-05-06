الأعلى للثقافة يحتفي باليوم العالمي لحرية الصحافة .. الأربعاء

يقيم المجلس الأعلى للثقافة، بعد غدٍ الأربعاء، مائدة مستديرة، بعنوان "الشباب والإعلام"، تنظمها لجنة الشباب، بالتعاون مع لجنة الإعلام؛ ضمن الفعاليات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة، وذلك بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة.

يدير المائدة الكاتب الصحفي حازم الملاح عضو لجنة الشباب، ويشارك فيها الكاتب أحمد أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والمذيعة والإعلامية آية عبد الرحمن، والدكتور باسل عادل رئيس مجلس أمناء كتلة حوار، والدكتور جمال الشاعر الكاتب والإعلامي ومقرر لجنة الإعلام، والدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقًا وعضو لجنة الإعلام، والإعلامي الدكتور حسين حسني المذيع بقناة الغد ونائب مقرر لجنة الشباب.



كما يشارك في المائدة الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين وعضو لجنة الإعلام، والدكتور رامي عطا رئيس قسم الصحافة بمعهد الشروق للإعلام، والدكتورة راندا رزق رئيس قسم الإعلام التربوي بجامعة القاهرة وعضو لجنة الإعلام، والكاتب الصحفي طارق سعدة نقيب الإعلاميين، والإعلامية نائلة فاروق رئيس التليفزيون.