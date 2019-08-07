شاهد...دينا فؤاد تهنئ شيماء سيف بعيد ميلادها

نشرت الفنانة دينا فؤاد صور تجمعها بالفنانة شيماء سيف من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفديوهات " انستجرام "وعلقت دينا فواد " كل سنة وانت طيبة يا شيمو يا قمر وعقبال سنين كتير حلوة زيك " .ولقت الصورة اعجابا كبيرا من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :كل سنة وانت طيبة يا شيمو --- كل عام وانت بخير -- عقبال ١٠٠٠ سنةوعلى جانب آخر، عرض مؤخرا لـ دينا فؤاد، مسلسل "الحلال" على "MBC مصر"، يشارك فيه كل من سمية الخشاب، وبيومي فؤاد، ويسرا اللوزي، وفادية عبد الغني، ومها أحمد ولقاء سويدان وحسن عيد وسواهم. وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج أحمد شفيق.