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فن

شاهد...دينا فؤاد تهنئ شيماء سيف بعيد ميلادها

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:26 م
دينا فؤاد و شيماء
دينا فؤاد و شيماء سيف
القسم الميدانى
نشرت الفنانة دينا فؤاد صور تجمعها بالفنانة شيماء سيف من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفديوهات " انستجرام "

وعلقت دينا فواد " كل سنة وانت طيبة يا شيمو يا قمر وعقبال سنين كتير حلوة زيك " .

ولقت الصورة اعجابا كبيرا من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :


كل سنة وانت طيبة يا شيمو --- كل عام وانت بخير -- عقبال ١٠٠٠ سنة

وعلى جانب آخر، عرض مؤخرا لـ دينا فؤاد، مسلسل "الحلال" على "MBC مصر"، يشارك فيه كل من سمية الخشاب، وبيومي فؤاد، ويسرا اللوزي، وفادية عبد الغني، ومها أحمد ولقاء سويدان وحسن عيد وسواهم. وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج أحمد شفيق.

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