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فن

من على شاطئ البحر.. أحدث ظهور لـ ليلى علوى

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:59 م
صدى البلد
القسم الميدانى
نشر الفنانة ليلى علوى صورى جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفديوهات " انستجرام ".

وعلقت ليلى علوى على الصورة " قائلا" انا بعشق البحر ".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

احلى صباح عليكى يافنانة ــــ نفسنا نشوفك على الشاشة يافنانة ـــ نجمة السينما.

يذكر ان ليلى علوى تنتظر عرض فيلمها الجديد بعنوان "التاريخ السري لكوثر" والذى يشاركها البطولة فيه زينة وتأليف وإخراج محمد امين.

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