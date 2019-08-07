رئيس محكمة النقض يهنئ السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك

قال المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض ومستشار العلاقات العامة والإعلام إن المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى أرسل إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برقية تهنئة بحلول عيد الاضحى المبارك.



وجاءت نص البرقية كالتالي: "أتشرف بأن أتوجه لفخامتكم باسمي وبصفتي ممثلا للقضاء المصري بخالص التهاني وبمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك اعاده عليك وعلي سيادتكم وعلي الامه الاسلامية بالخير واليمن والبركات داعين المولي عز وجل ان يسدد خطاكم ويمنحكم موفور الصحة والعافية ليجني شعب مصر العظيم ثمار ما تقدمونه من انجازات علي كافة الاصعدة بمشيئة الله تعالي وتظل مصرنا الحبيبة عالية شامخة في ظل قيادتكم الحكيمة".



