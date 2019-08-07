ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

المدابغ تستعد لعيد الأضحى.. شاهد مراحل صناعة الجلود

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 04:44 م
صدى البلد
ماجدة المهدى - عدسة : هدير عبده
يعد عيد الاضحي موسما لا يقتصر فقط على مهنة الجزارين بل هو موسم ينتظره الكثير من حرفيي وأصحاب ورش مدابغ الجلود.

ويعتبر العيد، بداية العام لتشغيل تلك الورش وتعوضها عن حالة الركود التي تصيبها باقي الايام من العام حيث يقومون بشراء الجلود الناجمه عن اضاحي العيد بعد الذبح.

رصدت كاميرا صدى البلد استقبال واستعدادات مدابغ الجلود لعيد الأضحى ومراحل دباغة الجلود.

في البدايه، يقول عزت حنفي احد العاملين بورشة دباغة الجلود بمدينة الروبيكي ان هذا العام شهد زياده في الاسعار عن العام الماضي نظرا لموجة الغلاء التي طالت جميع السلع في مصر.

وعن مراحل صناعة الجلود ودباغتها أوضح عزت حنفي ان الجلد يأتي الورشه مباشرة بعد ذبحه ويأتي بشعره وينقع في الماء والملح لمدة يوم ثم يتم تنظيفه من الملح ويضاف اليه ماده كاويه وجير ثم يتم دورانه في ماكينه معده لذلك لمدة يومين ثم يخرج ويوضع على الأرض ويضاف اليه مياه ناريه ثم يتم صباغته بالألوان المخصصه لصباغة الجلود ثم يتم ببعه الى مصانع منتجات الجلود.

وأضاف حنفي ، ان كل نوع من الجلود له استخدامه الخاص والمحدد فمثلا جلد الجاموس يصنع منه جلد الاحزمه ونعال الاحذيه، وجلد الضأن يستخدم في صناعة الجواكت والحقائب الحريمي، وجلود الإبل او الجمال تستخدم في صناعة الشامواه والاحذيه والتنجيد.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الزمالك يقدم وعدا لـ طارق حامد.. تعرف عليه

بعد تبرعه لـ معهد الاورام بـ 3 ملايين دولار .. #محمد_صلاح يتصدر تويتر

جاهز للانطلاق.. محمد صلاح يعلن استعداده لـ تحد جديد.. شاهد

تبدأ من 57 جنيها.. تعرف على تكلفة الحج في مصر زمان | نوستالجيا

الطبيخ مدخلش بيتنا لسه.. حسن الرداد يسخر من زوجته إيمى سمير غانم

إلغاء وديتي منتخب الشباب والسودان.. تفاصيل خطاب الاعتذار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه ملون.. ليلي علوي تتألق على الشاطئ.. صورة

استعدادا لـ دوري الليجا.. وصول لاعبي ريال مدريد إلى النمسا لخوض معسكر تدريبي.. صور

طريقة تنظيف الممبار.. 3 وصفات بـ غطاء زجاجة وكربونات وسفن اب