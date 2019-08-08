فيديوجراف| ملك الشواء.. عندما يجتمع عشاق اللحوم في بطولة‎

تستضيف مدن العالم بطولات رياضية عديدة، ولكن البطولات التى تتعلق بالأكلات قليلة للغاية، البطولة الوطنية للشواء إحدى تلك البطولات، وتستضيفها مدينة فولدا الألمانية.





ودخل 50 فريقًا في سباق للفوز ببطولة "جريل ماسترز" أي "أساتذة الشواء"، بحضور لجنة تحكيم مكونة من العديد من الأعضاء لتذوق الطعام وإعلان الفريق الفائز.





وتفننت الفرق المشاركة في المسابقة، في إعداد مزيدٍ من الأنواع المختلفة من شطائر البرجر والكباب، وغيرها من المشويات التي جذبت أكثر من ألف من الجماهير لتذوق الأطعمة.





ويمكنكم التعرف على مزيد من المعلومات واللقطات حول مسابقة ملك الشواء من خلال الفيديو.