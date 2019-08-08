ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف| ملك الشواء.. عندما يجتمع عشاق اللحوم في بطولة‎

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:20 ص
عشاق اللحوم
عشاق اللحوم
إمام رمضان
تستضيف مدن العالم بطولات رياضية عديدة، ولكن البطولات التى تتعلق بالأكلات قليلة للغاية، البطولة الوطنية للشواء إحدى تلك البطولات، وتستضيفها مدينة فولدا الألمانية. 

ودخل 50 فريقًا في سباق للفوز ببطولة "جريل ماسترز" أي "أساتذة الشواء"، بحضور لجنة تحكيم مكونة من العديد من الأعضاء لتذوق الطعام وإعلان الفريق الفائز.

وتفننت الفرق المشاركة في المسابقة، في إعداد مزيدٍ من الأنواع المختلفة من شطائر البرجر والكباب، وغيرها من المشويات التي جذبت أكثر من ألف من الجماهير لتذوق الأطعمة. 

ويمكنكم التعرف على مزيد من المعلومات واللقطات حول مسابقة ملك الشواء من خلال الفيديو.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بلاش نتكلم فى الماضي..تعليق مثير من عبد الله السعيد عن توقيعه للزمالك.. فيديو

بـ فستان قصير مشجر.. منة فضالي تبهر متابعيها على إنستجرام

بـ 10 جنيهات .. وصفة سحرية لـ تبييض الوجه في الصيف

إخوان قطر وتركيا محبطون.. الجيش الليبي: معركة طرابلس وصلت مراحلها الأخيرة

ننتظر رأي مرتضى منصور.. خالد الغندور: اتجاه لنقل مباراة الزمالك وديكاداها لهذا الملعب

أول تعليق سعودي على محاولات اقتحام قصر المعاشيق الرئاسى فى اليمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة ومثيرة.. شاهد أبرز إطلالات دومينيك حوراني فى عيد ميلادها

15 صورة تكشف عن أناقة شيماء سيف في عيد ميلادها

بـ فستان قصير مشجر.. منة فضالي تبهر متابعيها على إنستجرام