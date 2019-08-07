أكيد هيكسر الدنيا .. عمر يوسف يتحدث عن تمنياته حول أولاد رزق 2

نشر الفنان عمر يوسف البوستر الدعائي لفيلم اولاد رزق الجزء الثاني عبر صفحته على موقع الصور والفيديوهات انستجرام في اول ايام عرضه بدور العرض.وعلق عمر يوسف علي الصورة، قائلا: "النهارده العرض الخاص ل #ولاد_رزق2 و اول يوم عرض اتمني المجهود الكبير اللي كلنا عملناه يطلع بشكل مشرف و يرضيكم ، دعواتكم #عمرو_يوسف #ربيع_رزق".ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعية عبر انستجرام، وعلق بعض المتابعين على صفحته، قائلا: "بالتوفيق واكيد هيكسر الدنيا" و "متحمس جدا يكون بقوة الجزء الاول ".يشارك الفنان عمر يوسف في بطولة فيلم "أولاد رزق" الجزء الثاني مع الفنان أحمد عز واحمد داود وأحمد الفيشاوي ومحمد ممدوح ونسرين أمين والفنان خالد الصاوي من إخراج طارق العريان.