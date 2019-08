أكيد هيكسر الدنيا .. عمر يوسف يتحدث عن تمنياته حول أولاد رزق 2

View this post on Instagram

انهاردة العرض الخاص ل #ولاد_رزق2 و اول يوم عرض اتمني المجهود الكبير اللي كلنا عملناه يطلع بشكل مشرف و يرضيكم ، دعواتكم 🙏 #عمرو_يوسف #ربيع_رزق