لخريجي آداب القاهرة.. روشتة لاجتياز الامتحان التحريري للقبول في برنامج الماجستير

أعلن قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة معايير اجتياز الامتحان التحريري للقبول في برنامج الماجستير بقسم اللغة العربية والتي جاءت كالتالي :



*المعايير العامة

- الامتحان تحريري وأدنى درجة للنجاح هي 75%



- القدرة على الكتابة بلغة معبرة وسلسة وخالية من الأخطاء النحوية والإملائية



*الشعبة الأدبية

- المعرفة الصحيحة بالموضوعات الأساسية في تاريخ الأدب العربي وعصوره وكتابه وأنواعه الأدبية المختلفة



- القدرة على تحليل القضايا الأدبية والنقدية والبلاغية



- القدرة على تقييم الآراء المتعددة في القضايا الأدبية والنقدية



- وضوح الحس النقدي في تناول القضايا الأدبية المختلفة



*الشعبة اللغوية

- الإلمام الدقيق بالموضوعات والقضايا اللغوية والنحوية المطروحة في برنامج الليسانس بالقسم أو بالأقسام المناظرة



- الإلمام الجيد بقضايا النحو العربي ومدارسه وأعلامه وأبرز مصادره



- القدرة على تحليل القضايا الرئيسية في علوم اللغة العربية



- القدرة على تقييم الآراء المتعددة في القضايا اللغوية



- وضوح الحس النقدي في تناول القضايا اللغوية