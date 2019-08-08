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لخريجي آداب القاهرة.. روشتة لاجتياز الامتحان التحريري للقبول في برنامج الماجستير

الخميس 08/أغسطس/2019 - 06:00 ص
كلية الآداب
كلية الآداب
ياسمين سامي
أعلن قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة معايير اجتياز الامتحان التحريري للقبول في برنامج الماجستير بقسم اللغة العربية والتي جاءت كالتالي :

*المعايير العامة
- الامتحان تحريري وأدنى درجة للنجاح هي 75%

- القدرة على الكتابة بلغة معبرة وسلسة وخالية من الأخطاء النحوية والإملائية

*الشعبة الأدبية
- المعرفة الصحيحة بالموضوعات الأساسية في تاريخ الأدب العربي وعصوره وكتابه وأنواعه الأدبية المختلفة

- القدرة على تحليل القضايا الأدبية والنقدية والبلاغية

- القدرة على تقييم الآراء المتعددة في القضايا الأدبية والنقدية

- وضوح الحس النقدي في تناول القضايا الأدبية المختلفة

*الشعبة اللغوية
- الإلمام الدقيق بالموضوعات والقضايا اللغوية والنحوية المطروحة في برنامج الليسانس بالقسم أو بالأقسام المناظرة

- الإلمام الجيد بقضايا النحو العربي ومدارسه وأعلامه وأبرز مصادره

- القدرة على تحليل القضايا الرئيسية في علوم اللغة العربية

- القدرة على تقييم الآراء المتعددة في القضايا اللغوية

- وضوح الحس النقدي في تناول القضايا اللغوية

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