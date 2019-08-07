5 نجمات سيطرن على أفيشات السينما فى 2019

على ما يبدو أن هناك عددا من النجمات قررن التواجد في سينما هذا العام بشكل مكثف ، حيث شهدت هذه الفترة نشاط مكثف لدى بعضهن، وظهر ذلك من خلال عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة الماضية.



أولى تلك النجمات هى الفنانة هند صبرى التى تواجدت سينمائيًا من خلال 3 أعمال، هم الممر، والذى شاركت فى بطولته عدد كبير من الفنانين أبرزهم أحمد عز وأحمد رزق ومحمد فراج وإياد نصار و محمد جمعة وأسماء أبو اليزيد وأحمد صلاح حسنى ومحمد الشرنوبى، بالإضافة إلى الفيل الأزرق 2، مع كريم عبد العزيز ونيللى كريم وتارا عماد وشيرين رضا، وفيلم الكنز 2، مع محمد رمضان ومحمد سعد وأحمد رزق وروبى وأحمد حاتم.



شيرين رضا هى الأخرى كان لها نشاط فنى مكثف حيث بدأت العام الحالى بعرض فيلمها الضيف مع خالد الصاوى وأحمد مالك وجميلة عوض، وتخوض حاليًا المنافسة من خلال فيلمها الفيل الأزرق.



كما عادت روبي هذا العام للمشاركة فى السينما بعد فترة غياب، حيث كان قد طرح لها فيلم "حملة فرعون"، ومن المقرر عرض فيلمها الكنز 2 ، خلال الأيام القادمة.



الأمر تكرر مع غادة عادل، التى عادت للسينما من خلال فيلم نادى الرجال السرى مع كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى أوائل هذا العام ، كما عرض لها فيلم كازابلانكا مع الفنان أمير كرارة، وهو الأمر ذاته مع جميلة عوض التى تشاء الأقدار أن تنافس أفلام غادة عادل فى موعد الطرح، حيث سبق وأن نافس فيلم الضيف فيلم نادى الرجال السرى، كما نافس فيلمها سبع البرمبة والذى شاركت فى بطولته رامز جلال وبيومى فؤاد ومها أبو عوف محمد عبد الرحمن فيلم كازابلانكا فى موسم عيد الفطر.