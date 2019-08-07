شريف منير يقدم حفلا بمكتبة الإسكندرية .. 29 أغسطس

يحيى الفنان شريف منير حفلا بصحبة فرقته "نوستالجيا"، في مكتبة الإسكندرية نهاية شهر أغسطس الجارى وهو ما أعلن عنه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.
وقال شريف منير : "إن شاء الله يوم 29 أغسطس، الساعة 8 بمكتبة الإسكندرية، يوم منفصل عن الأستاذ علي الحجار، أنا وفرقتي نوستالجيا، عزف وغناء لأغاني السبعينات والثمانينات، غربي وشرقي".
يصاحب شريف منير في العزف، علاج فراج، عمر الطودي، عشري، عمر أحمد، هاني سيكا، محمد مصطفى، شريف منير، وفي الغناء نتالي، شهاب ، ماريز.
وقال شريف منير : "إن شاء الله يوم 29 أغسطس، الساعة 8 بمكتبة الإسكندرية، يوم منفصل عن الأستاذ علي الحجار، أنا وفرقتي نوستالجيا، عزف وغناء لأغاني السبعينات والثمانينات، غربي وشرقي".
يصاحب شريف منير في العزف، علاج فراج، عمر الطودي، عشري، عمر أحمد، هاني سيكا، محمد مصطفى، شريف منير، وفي الغناء نتالي، شهاب ، ماريز.