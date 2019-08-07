أحمد موسى: إجراءات قوية من السعودية لحماية وسلامة الحجاج

قال الإعلامي أحمد موسي، خلال تغطية خاصة لمناسك الحج من الأراضي المقدسة، إن السعودية اتخذت إجراءات قوية ورادعة من أجل حماية وسلامة الحجاج الموجودين على أرضها.





وعرض أحمد موسي خلال تقديمه، برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدي البلد، عرضا عسكريا لقوات الأمن المشاركة في الحج بحضور وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.





وأدى الإعلامي أحمد موسى، مناسك العمرة، عقب وصوله إلى مكة المكرمة استعدادًا لأداء فريضة الحج.





وتلقى رئيس بعثة الحج تقريرا عن أنشطة بعثة وزارة الأوقاف فور وصولها للأراضي المقدسة، وتم عقد محاضرات توعية وندوات للحجاج في مقر إقامة البعثات في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة وشرح مناسكه.



