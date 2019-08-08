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مرأة

لو بشرتك غامقة.. في 20 دقيقة احصلي على وجه مشرق

الخميس 08/أغسطس/2019 - 04:18 ص
احصلي على وجه مشرق
احصلي على وجه مشرق
هاجر هانئ
تعانى بعض الفتيات والسيدات من مشكلة البشرة الغامقة والبقع الداكنة التي تظهر في الوجه نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس، وعدم العناية والاهتمام بالبشرة بشكل صحيح، مما يدفع الكثير منهن للبحث عن طرق ووصفات تساعد فى تفتيح البشرة.

كشف حسام المراغي، خبير العناية بالشعر والبشرة، عن وصفة طبيعية تساعدك فى الحصول على بشرة مشرقة.

مكونات ماسك تفتيح البشرة

3 ملاعق كبيرة من الدقيق
ربع كوب لبن 
نصف ليمونه "عصير"

طريقة إستخدام ماسك تفتيح البشرة 
اخلطي هذه المكونات جيدا لمدة لا تقل عن ٤ دقائق حتى يصبح المزيج كالعجين.
ضعي الخليط على وجهك واتركيه مدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة.
ويمكنك تكرار هذه الوصفة علي الوجه ٣ مرات أسبوعيا لنتيجة أفضل.

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