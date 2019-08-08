إيقاف بث قنوات بي أوت كيو beoutQ ومصير مجهول للقناة

أكد عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إغلاق حساباتهم على شبكة قنوات "beoutQ" وإيقاف البث، حول العالم.





ولم يجد مشاهدو شبكة القنوات أي بيان رسمي من المسئولين عنها لمعرفة ما حدث، وهو ما يطرح سؤالًا على المتابعين عبر "تويتر" إما أن قنوات بي أوت كيو قد أُغلقت أو إما أن هناك عمليات صيانة تتم في أجهزة القنوات وستعود خلال ساعات.





وكانت شبكة القنوات "بي أوت كيو" نوهت من فترة سابقة بالقيام بمجموعة من التحديثات لشبكة القنوات دون تحديد الموعد.





وكانت شبكة قنوات "بي أوت كيو" بدأت بثها من أحد دول أمريكا الجنوبية، وقالت في البيان الأول إنها تريد مواجهة الاحتكار، ما أثار عددًا من المشاكل القانونية مع شبكة "بي إن سبورتس" القطرية.