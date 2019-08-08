أبطال فيلم ولاد رزق 2 يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن ..صور

احتفل أبطال فيلم "ولاد رزق 2 عودة أسود" الأرض بالعرض الخاص لـ الفيلم المقام فى أحد المولات الكبرى بأكتوبر، ووصل منذ قليل نجوم الفيلم أحمد عز، عمرو يوسف، خالد الصاوى، كريم قاسم والفنانة ريم مصطفى، منى ممدوح، سيد رجب.





وحضر أيضًا الفنان محمد لطفى، نسرين أمين، والفنان إسماعيل شرف، ووائل عبد العزيز، والمذيعة إنجى عبد الله، والدكتورة نداء العريان شقيقة المخرج طارق العريان، ومؤلف الفيلم صلاح الجهينى، والسيناريست تامر حبيب، والمنتج محمد حفظي، والمخرج على إدريس.





"ولاد رزق 2 عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.