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رياضة

موعد مباريات ليفربول محمد صلاح في شهر أغسطس .. تعرف عليها

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:12 م
صدى البلد
عبدالله هشام
يفتتح فريق ليفربول والمحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح مشوار بطولة الدوري الإنجليزي بمواجهة فريق نوريتش سيتي يوم 9 اغسطس في تمام الساعة التاسعة مساء.

وخلال شهر أغسطس يخوض ليفربول ( محمد صلاح ) العديد من المواجهات المهمّة على المستوى الأوروبي بمواجهة فريق تشيلسي يوم 14 من نفس الشهر في بطولة السوبر الأوروبية، بعدما حقق الريدز لقب دوري الأبطال الموسم الماضي.

ونعرض لكم مواجهات ليفربول خلال شهر أغسطس :

ليفربول VS نوريتش سيتي 9 أغسطس "البريميرليج"
ليفربول VS تشيلسي 14 أغسطس "السوبر الأوروبي"
ساوثهامتون VS ليفربول 17 أغسطس "البريميرليج " .. الساعة الرابعة عصرا
ليفربول VS أرسنال 24 أغسطس "البريميرليج" .. الساعة السادسة والنصف مساء
بيرنلي VS ليفربول 31 أغسطس "البريميرليج" .. الساعة السادسة والنصف مساء

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