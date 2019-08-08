اتحاد الكرة يكشف موقفه من شكوى الفيفا ضد كهربا عقب عيد الأضحى

تلقى اتحاد الكرة إخطارا من الفيفا بوجود شكوى ضده من نظيره البرتغالي ونادى أفيس بسبب عدم إرسال البطاقة الدولية للاعبه محمود كهربا بعد توقيعه لناديه الجديد.



وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه "بالفعل تلقينا خطابا بوجود شكوى من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بخصوص محمود عبد المنعم "كهربا" وسوف نرسل رد نادي الزمالك، بالإضافة إلى موقف اتحاد الكرة المصري والرد الخاص بلجنة شئون اللاعبين الذي يدعم موقف الزمالك".



وقال المصدر إن "كهربا ما زال على قائمة الزمالك وسنرسل الرد بعد عيد الأضحى المبارك".