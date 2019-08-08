ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يكشف موقفه من شكوى الفيفا ضد كهربا عقب عيد الأضحى

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:18 م
محمود عبدالمنعم كهربا
محمود عبدالمنعم "كهربا"
يسري غازي - حسن العمدة
تلقى اتحاد الكرة إخطارا من الفيفا بوجود شكوى ضده من نظيره البرتغالي ونادى أفيس بسبب عدم إرسال البطاقة الدولية للاعبه محمود كهربا بعد توقيعه لناديه الجديد.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه "بالفعل تلقينا خطابا بوجود شكوى من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بخصوص محمود عبد المنعم "كهربا" وسوف نرسل رد نادي الزمالك، بالإضافة إلى موقف اتحاد الكرة المصري والرد الخاص بلجنة شئون اللاعبين الذي يدعم موقف الزمالك".

وقال المصدر إن "كهربا ما زال على قائمة الزمالك وسنرسل الرد بعد عيد الأضحى المبارك".

ترشيحاتنا

بـ السجود وإشارة سلام.. محمد صلاح يرد على الهتافات العنصرية

عاش هنا يوثق دور محمد لطيف في زيادة شعبية كرة القدم.. وكواليس انضمامه لـ الزمالك نظير 3 قروش واسرار تحوله من حكم دولى لـ شيخ المعلقين بأجر 50 قرشا

علي غرار إنستجرام.. تعرف على ميزة واتساب الجديدة

كنبة وسرير ومخدرات.. اعترافات مثيرة لـ قاتل معيد كلية الزراعة.. تفاصيل

موعد مباريات ليفربول محمد صلاح في شهر أغسطس .. تعرف عليها

قطيعة بين أحمد فاروق الفيشاوي وابنته لينا.. تعرف على التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إطلالتها في حمام السباحة.. شاهد أبرز إطلالات طليقة على ربيع

عاش هنا يوثق دور محمد لطيف في زيادة شعبية كرة القدم.. وكواليس انضمامه لـ الزمالك نظير 3 قروش واسرار تحوله من حكم دولى لـ شيخ المعلقين بأجر 50 قرشا

بسيطة وأنيقة... 15 صورة تكشف أناقة يسرا اللوزي في عيد ميلادها