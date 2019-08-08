عزاء والدة فتحي عبد الوهاب في المجمع الاسلامي بالشيخ زايد.. غدًا

يتلقى الفنان فتحي عبد الوهاب، العزاء في والدته، غدًا الجمعة 9 أغسطس عقب صلاة المغرب، في المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد، وذلك بعد وفاتها صباح اليوم الخميس.



وقام فتحي عبد الوهاب بتشييع جثمان والدته عقب صلاة ظهر اليوم الخميس، في مقابر الأسرة بمدينة طوخ في محافظة القليوبية، بعيدًا عن الصحافة والإعلام.



وكان الفنان فتحي عبد الوهاب، قد أعلن على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن وفاة والدته، صباح اليوم الخميس.



وقال فتحي عبد الوهاب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": «أمي في ذمة الله».



يذكر أن آخر أعمال فتحي عبد الوهاب الفنية، كان مشاركته في مسلسل "لمس أكتاف" للفنان ياسر جلال، والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.



مسلسل "لمس أكتاف" من بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى.