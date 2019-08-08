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حوادث

4 عناصر متهمين فى 47 قضية.. سقوط عصابة سرقة المواطنين بالإكراه بالمنيا

الخميس 08/أغسطس/2019 - 03:38 م
اللواء محمود خليل
اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا
ايمن رياض
القت الأجهزة الأمنية بالمنيا القبض على تشكيل عصابى تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه باستخدام السلاح.

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا ، إخطارا من المباحث الجنائية ببلاغ من 3 أشخاص لمركز شرطة المنيا كانوا يستقلون سيارة نقل قياده احدهم محمله ببعض رؤوس الماشية في طريقهم للسوق ، وفوجئوا بقيام سيارة ملاكي باعتراض طريقهم واستيقافهم وتهديدهم بأسلحة ناريه والاستيلاء على مبلغ 11300 جنيه وعدد3 هاتف محمول وفروا هاربين. 

تم تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائى وتمكن من تحديد مرتكبي الواقعة وهم 4 عناصر إجرامية سبق اتهامهم فى 29 قضية متنوعة ومطلوب التنفيذ عليهم فى 18 قضية متنوعة، وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقات المواطنين بالإكراه مُتخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهم وبحوزته بندقية خرطوش وطلقتين لذات العيار ، 2جرام هيروين ، مبلغ 27 ألف جنيه. 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبمشاركه باقي المتهمين وجارى تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين والمبلغ المسروق والسيارة المستخدمة في الواقعة.

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