نائب العمرانية يطالب المسئولين بسرعة إنهاء المشروعات العاجلة



أكد المهندس إيهاب منصور نائب العمرانية أنه يتابع مع فريق عمله بشكل يومي خطة التطهير لتقليل مشاكل الصرف الصحي، وذلك لحين الانتهاء من المشروعات الجارية و الخاصة بالإحلال و التجديد.



جاء ذلك بعد ورود العديد من الشكاوي الخاصة بمشاكل الصرف الصحي في حي العمرانية.



وتابع منصور فى بيان صحفى له لازالت بعض الشوارع تعاني من المشكلة بسبب تهالك البنية التحتية من بينها شوارع الدكتور الزهراء و مصنع المكرونة، حيث يجري حاليًا العمل على حلول عاجلة لها، لحين بدء مشروع الصرف بها.



وطالب نائب العمرانية المسئولين بسرعة إنهاء المشروعات العاجلة حفاظًا علي صحة المواطنين، حيث قام بالتوجه لوزارة الإسكان وأجرى مقابلة مع رئيس الشركة القابضة و رئيس الجهاز التنفيذي ورئيس شركة الجيزة لاستعراض تطورات الوضع.

