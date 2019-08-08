مجلس إدارة إنبي يؤازر فريق الكرة في معسكره بالإسماعيلية .. صور

حرص المهندس علاء خشب ، رئيس مجلس إدارة نادى إنبى ونائبه زكريا السيد ومصطفى الأمير أمين الصندوق، على مؤازرة الفريق الأول لكرة القدم خلال معسكره المغلق بالإسماعيلية ، والذي انتظم خلاله الفريق منذ السبت الماضي ويمتد حتى وقفة عيد الأضحى المبارك ، فى إطار الاستعدادات للموسم الرياضى الجديد 2020/2019 .



وعقد رئيس النادي ونائبه وأمين الصندوق جلسة سريعة مع الجهاز الفني بقيادة على ماهر واللاعبين عقب اللقاء الودي الذي خاضه الفريق مع نظيره العين السعودى والذى انتهى بفوز إنبى بهدف دون رد ، وطالبوهم بأهمية التركيز خلال الفترة الحالية من الموسم الجديد والاستعداد بجدية للظهور والمنافسة على بطولة الدورى الممتاز كسابق عهد إنبى ، مؤكدين أن مجلس الإدارة بالكامل يدعم الفريق الأول وجهازه الفنى.