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محافظات

محافظة القاهرة: تسكين 68 أسرة من أبو السعود العشوائية بـ الأسمرات 2

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:31 ص
الاسمرات 2
الاسمرات 2
عبد العزيز جمال
أعلن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اللواء أحمد فؤاد، أنه تم إزالة 140 محلا و27 عقارا ، استمرارا لأعمال تطوير منطقة ابو السعود بحى مصر القديمة التى تتم ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق العشوائية.

وأكد اللواء فؤاد في تصريحات صحفية ، أنه تم الانتهاء من نقل وتسكين 68 اسرة بوحدات بديلة بحى الاسمرات 2.

وأوضح ان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أصدر تعليماته بتــوفير سيارات مجهزة لنقــل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر.

وأضاف أنه تم توفير أتوبيسات هيئة النقل العام لنقل الأفراد و تسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة مجهزة ومفروشة بالأثاث والأجهزة ، مشددا على وسرعة إنهاء إجراءات التسليم فور وصولهم.

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