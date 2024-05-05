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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق شب أعلى سطح عقار بقليوب دون خسائر في الأرواح

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب أعلى سطح عقار وشقة سكنية بمنطقة منطى بدائرة مركز شرطة قليوب، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح كما انتهت من أعمال التبريد لمكان الحريق منعا لنشوبه مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة قليوب، بنشوب حريق أعلي سطح عقار وشقة سكنية بدائرة مركز شرطة قليوب.
وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لمكان الحادث، وتم الدفع بسيارتين إطفاء لمكان الحريق، وسيارة اسعاف وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.
وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق اعلي سطح عقار بغية حمام وامتدد الحريق إلي شقة سكنية بنفس العقار ثم إلي سطح عقار آخر يوجد به مخلفات، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، كما تمت أعمال التبريد لمكان الحريق منعا لنشوبه مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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