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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة شاب مجهول الهوية بترعة الإسماعيلية في القليوبية

غريق
غريق

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، من انتشال جثة شاب مجهول الهوية، من مياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة محافظة القليوبية.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بنشر صورة الجثة للتوصل لأهليته، وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بورود بلاغ من الأهالى لعمليات النجدة بالعثور على جثة شاب طافية بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة.

على الفور انتقلت قوات الأمن وقوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية لمكان الحادث، وتم انتشال الجثمان، ونقله بمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتبين بالمعاينة والفحص أن الجثة لشاب فى العقد الثالث من العمر، يرتدى كافة ملابسه، وعثر عليها بواسطة الأهالى بالمنطقة، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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