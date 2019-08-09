هلع في مول بولاية ميزوري الأمريكية بسبب مسلح خطير.. والشرطة تتدخل

أعلنت شرطة مدينة سبرنفيلد بولاية ميزوري الأمريكية، في بيان عاجل لها منذ قليل، اعتقال رجل بعد دخوله متجر "وول مارت" وفي حوزته بندقية ومسدس وأكثر من 100 طلقة.





وأضاف البيان الذي نشرته الشرطة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أن المسلح كان يرتدي درعًا عسكريًا اقيًا وبحوزته بندقية آلية ومسدس، ما أسفر عن انتشار الهلع بين رواد المتجر، مشيرًا وأن قوات الأمن استطاعت القبض عليه بسرعة.



